Столичное «Алабушево» станет крупным центром фармпромышленности

Благодаря развитию площадки «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис Москва» Зеленоград обещает стать одним из самых крупных центров фармацевтической промышленности в России, сообщает газета «Известия» .

В «Алабушеве» работают предприятия BIOCAD, ОЭЗ «Велфарм», «Р-Фарм» и «Генериум-Некст», на которых трудятся более 1,5 тысяч человек. Сейчас там строят множество — свыше 91 тысячи квадратных метров новых промышленных корпусов.

На площадке выпускают в том числе продукцию по офсетным контрактам, которые позволяют городу получать товары и гарантированные заказы инвесторам.

С 2017 года «Алабушево» заключило суммарно 8 договоров со сторонними организациями на сумму в 38 миллиардов рублей и объемом инвестиций около 45 миллиардов рублей. Общая площадь производств, которые появятся в городе благодаря этим контрактам, составит почти 150 тысяч квадратных метров.