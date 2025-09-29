Столичная промышленность производит все необходимое для школьников

С начала текущего года столичные заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 млрд рублей и интерактивного оборудования на 1,1 млрд, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Известно, что данные показатели на 62% превышают показатели прошлого года.

«Компании ОЭЗ „Технополис Москва“ разрабатывают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели. Московские фабрики шьют школьную форму. Также производят ручки из вторсырья. Завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт „Москвенок“ — пропусков для школьников и родителей дошкольников. Заводы отвечают и за комфорт в школах. „Спецкабель“ поставляет более безопасные кабели, „ГалВент“ — вентиляцию, а фабрика „ФЕЛИКС“ изготовила порядка 10 тыс. единиц мебели для оснащения зданий по программе „Моя школа“», — уточнил градоначальник.

Генеральный директор компании «Феликс» Андрей Михайлов поделился подробностями выпуска мебели для школьников.

«Мы выпускаем широкий ассортимент мебели для школ и крайне ответственно относимся к производственному процессу. Считаем, что современная, безопасная, красивая мебель с высоким запасом прочности оказывает значительное влияние на учебный процесс, делает его комфортнее и эффективнее. При изготовлении строго соблюдаются требования ГОСТа и санитарно-гигиенические стандарты. Благодаря поддержке со стороны департамента инновационной и промышленной политики города Москвы мы имеем возможность расширения производства», — заявил он.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города и количество рабочих мест в 2024 году на 57%. Общий объем инвестиций предприятий ОЭЗ Москвы превысил 70,8 млрд рублей. Для обеспечения кадрами развивающихся инновационных производств компании создали около 5,9 тыс. новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.