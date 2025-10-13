Стоимость растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей

Средняя стоимость растворимого кофе в России в сентябре впервые преодолела психологический барьер в 4 тысячи рублей за килограмм. Согласно исследованию, проведенному агентством РИА Новости на основе данных Росстата, средняя цена составила 4006 рублей, что на 18 рублей превышает показатель предыдущего месяца.

Такой скачок вызван рядом факторов глобального масштаба. Прежде всего, аналитики указывают на значительное ухудшение урожая в Бразилии, главном мировом производителе кофейных зерен. Это привело к дефициту сырья и росту цен на международном рынке. Дополнительным фактором стало решение Соединенных Штатов ввести пошлины на бразильский кофе, вызвав панику среди европейских производителей, которые принялись активно пополнять запасы продукта.

Кроме того, за прошедший год цены на сорта арабики выросли почти вдвое, а сорт робусты прибавил около 40%. Особенно резкий скачок наблюдался в августе, когда оба вида оказались рекордсменами по уровню роста стоимости.

Эксперты отмечают, что несмотря на повышение себестоимости продукции, российские производители вынуждены повышать отпускные цены, чтобы сохранить рентабельность бизнеса. Повышение затрат на закупку зерна отражается непосредственно на конечной цене товара для потребителей.