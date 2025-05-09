Стоимость продуктовой корзины в Тюменской области превысила 8,2 тыс рублей

В Тюменской области стоимость продуктовой корзины выросла с более 6,3 тыс. рублей в 2024 году до свыше 8,2 тыс. рублей в этом году, сообщает РБК .

В Тюменьстате отметили, что этот показатель в регионе на 720 рублей, или на 9,5%, больше, чем в среднем по РФ.

В отделении Банка РФ по Тюменской области уточнили, что в марте продуктовая инфляция в регионе стала выше роста цен на услуги и потребтовары, она составила 1,2% в сравнении с февралем этого года и 10% в сравнении с мартом 2024 года. Такое увеличение произошло из-за высокого потребительского спроса, позволившего производителям продуктов питания и поставщикам услуг переносить в цены увеличившиеся издержки.

В ЦБ добавили, что в марте больше всего выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, молочные и мясные продукты. Также отмечалось увеличение стоимости издержек на упаковку, логистику, коммунальные услуги, зарплату, обслуживание оборудования.

Кроме того, цены на рыбопродукты повысились из-за уменьшения их предложения на рынке из-за снижения объемов вылова.

В минимальный набор продуктов питания входят 33 наименования. Данные о стоимости такого набора определяются в расчете на одного человека в месяц.