Стоимость изготовления гробов в Крыму в 2025 году осталась выше, чем в Краснодаре

В Крыму цены на изготовление гроба почти не изменились за год

Средняя стоимость изготовления гроба в Крыму за год практически не изменилась и составляет около 7,5 тыс. рублей, тогда как в Краснодаре цена выросла на 9% и превысила 9 тыс. рублей, сообщает Крымское информационное агентство .

По данным Крымстата, разница в стоимости изготовления гроба между Крымом и Краснодаром составляет почти 1,5 тыс. рублей. За год в Крыму средняя цена услуги увеличилась всего на 46 рублей.

В августе самая высокая стоимость изготовления гроба была зафиксирована в Керчи — 7 974 рубля. Самая низкая цена отмечена в Ялте, где услуга стоит 7 113 рублей. В Симферополе изготовление гроба обходилось в 7 475 рублей, а в Евпатории — в среднем 7,5 тысячи рублей. Разница между регионами полуострова составила 861 рубль.

В Краснодаре, по итогам прошлого месяца, изготовление гроба стоило более 9 тысяч рублей за единицу. За год цены в этом регионе выросли на 9%.