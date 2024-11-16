Стоимость импортных стройматериалов в РФ может вырасти на 10-15% в 2025 году

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году стоимость импортных строительных материалов в России вырастет на 10–15% по сравнению с предыдущим годом из-за усложнения логистики и процесса платежей, пишет ТАСС .

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что повышение цен произойдет из-за усложнения логистики и процесса платежей, в то время как цены на строительные материалы эконом-класса останутся стабильными из-за незначительного влияния фактора импортозамещения.

Вячеслав Котлов, основатель компании HalleHouse, предвидит дополнительное удорожание премиальных материалов, так как не планируется снижение ставки Центрального банка России. Эксперт прогнозирует, что в 2025 году индексация для поставщиков-провайдеров в РФ составит не менее 10% в среднем.

В компании АО «Исткульт Можайск» отмечается, что будущие расходы будут зависеть от экономической конъюнктуры, изменений в спросе и предложении, а также от возможных колебаний цен на сырье. Цены на строительные материалы за последние полгода увеличились, однако темп роста снизился по сравнению с предыдущим периодом. В случае импортных отделочных материалов наблюдается повышение цен на 20-25% относительно предыдущих шести месяцев.

Цены на стройматериалы поднялись по различным категориям. Согласно данным АО «Исткульт Можайск», себестоимость материалов увеличилась на 15% за последний год, а цены на продукцию компании выросли на 5%. Например, газобетонные стеновые блоки теперь стоят 10,3 тыс. рублей за кв. м, а декоративная плитка продается по цене от 530 до 630 рублей за упаковку. Отечественные стройматериалы подорожали на разные проценты: материалы класса «Премиум» выросли в цене до 30%, в то время как в эконом-сегменте стоимость поднялась на 8-10%, отметили эксперты Лазовский и Котлов.