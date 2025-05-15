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Стоимость черешни, персиков, абрикосов и свеклы в РФ взлетит из-за заморозков

Стоимость абрикосов, черешни, персиков и свеклы в РФ может взлететь из-за массовой гибели урожая. Его спровоцировали заморозки в российских регионах, сообщает Mash .

В Крыму у садоводов погибло примерно 100% урожая абрикосов. Черешни пропало почти 60%. Получили повреждения черная смородина, персик и слива.

На Кубани из-за заморозков погибли около 50% косточковых плодов. Пострадали 15% урожая яблонь и груш.

В Ставрополе около 50% урожая черешни, абрикосов, слив и персиков тоже может погибнуть. На юге, в Сибири, центре, на северо-западе России суммарно пострадало примерно 120 тыс. гектаров, или 12% сахарной свеклы. Проблема коснулась и картофеля. Их планируют пересадить в середине мая.