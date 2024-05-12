Стоимость биткоина за неделю сократилась на 5%

11 мая курс биткоина составил 60,8 тыс долларов., его цена за минувшую неделю сократилась примерно на 5%, сообщает РБК.

На прошедшей неделе цена биткоина была под давлением негативных факторов и показывала снижение. Это произошло из-за неопределенности вокруг перспектив одобрения биткоин-ETF и спотового ETF на Ethereum со стороны SEC США. Также на это повлияло укрепление индекса доллара США и прочие факторы.

8 мая курс биткоина сократился на 1,80%, до 61 193 долларов. В четверг, 9 мая, криптовалюта выросла на 3,04%. Также покупатели растеряли всю прибыль четверга из-за восстановления доллара.

Цена биткоина продолжает консолидироваться в рамках нисходящего канала с 14 марта.

По ожиданиям, до 2 июня может быть нисходящее движение в рамках двухмесячной консолидации с середины марта.