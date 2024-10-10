Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по 1 млн на развитие своего дела

Регистрация участников продлится до 15 ноября 2024 года.

Отбор победителей будет проходить в два этапа. На региональном этапе выявят 1100 победителей. Затем на федеральном уровне из них определят 100 победителей. Каждому победителю федерального уровня вручат по 1 млн рублей на развитие бизнеса. 10 обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай.

Премия вручается в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство» и др. Победителей федерального этапа пригласят в Москву на праздничное мероприятие.

«Наша премия помогает предпринимателям сегмента малого и микробизнеса заявить о себе, рассказать о своем бизнесе и получить эффективные инструменты для его развития. От участия выигрывают все: каждого ждут бонусы от партнеров. В этом году мы выберем сразу 100 лучших предпринимателей, каждый из которых получит по 1 млн рублей: эти деньги победители смогут потратить на развитие своего дела. Победителей федерального этапа мы пригласим в Москву на торжественное вручение призов», — прокомментировал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка добавил, что одна из приоритетных задач банка — поддержка предпринимателей и развитие деловой среды в целом.

«Не секрет, что во многом драйвером социально-экономического развития регионов является сектор малого и среднего предпринимательства, и это достаточно большое число компаний. Например, если говорить про Среднерусский банк, на данный момент у нас обслуживается 380 тыс. таких клиентов, а текущий портфель составляет 962,5 млрд рублей. Вот почему мы уделяем пристальное внимание этой категории предпринимателей, предоставляя дополнительные ресурсы, инструменты, сервисы. Премия „Любимый малый бизнес“ — один из способов поддержать наших партнеров, отметить их вклад и успехи в отрасли, и в то же время содействовать дальнейшему развитию и росту их бизнеса», — заключил он.

Подать заявку на премию можно по ссылке.