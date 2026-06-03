Стенд Ленобласти на ПМЭФ-2026 увеличили до 245 кв м
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Площадь стенда Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году увеличили с 160 до 245 квадратных метров. Пространство оформили с акцентом на природу, историю и промышленность региона, сообщает газета «Петербургский дневник».
По данным пресс-службы администрации региона, на стенде работают три переговорные комнаты, отражающие характер Гатчины, Тихвина и Выборга. Также оборудована зона подписаний с большими экранами и пространство для отдыха.
Экспозиция объединяет ключевые образы области: живую природу, исторические акценты городов, кадры с производств, дорог и мостов. Отдельное внимание уделено экотропам и инфраструктурным проектам.
В зоне релакса посетители могут услышать звуки местных экотроп и попробовать вишневый капучино с посыпкой.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2026 Петербург и Сбер договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.
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