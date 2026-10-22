Ставка 14% или сюрприз: что решит ЦБ и куда пойдет рынок акций

Главным событием для российского рынка акций на предстоящей неделе станет заседание Банка России 23 октября, и наиболее вероятным сценарием остается сохранение ключевой ставки на уровне 14%, сообщил РИАМО аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Приходько.

Российский рынок акций вступает в неделю, насыщенную событиями. Ключевым из них станет заседание Банка России 23 октября. Аналитик Приходько считает, что наиболее вероятным сценарием остается сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых.

Оснований для возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики пока немного: годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6,35% против 6,33% месяцем ранее, а за первые 12 дней октября потребительские цены выросли уже на 1,01%. Правда значительная часть этого роста пришлась на плановую индексацию тарифов ЖКХ с 1 октября. Сам регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 года.

«Грядущее заседание является опорным, поэтому для инвесторов не менее важными будут обновленные макроэкономические прогнозы. Более мягкий сигнал со стороны ЦБ относительно прогнозов на будущий год способен поддержать рынок акций, в особенности компании с высокой долговой нагрузкой. Напротив, пересмотр прогнозов в сторону более продолжительного периода высоких ставок может стать поводом для коррекции», — пояснил эксперт.

Корпоративные события

Из корпоративных событий он выделил публикацию финансовых результатов «Северстали» 20 октября. Для компании ключевыми вопросами остаются восстановление рентабельности и перспективы возвращения к дивидендным выплатам. Во втором квартале EBITDA металлурга сократилась на 38% год к году до 24,4 млрд рублей, а свободный денежный поток оказался глубоко отрицательным — минус 29,8 млрд рублей.

«Инвесторы будут оценивать, удалось ли компании улучшить генерацию свободного денежного потока на фоне сложной ситуации в металлургической отрасли», — отметил Приходько.

23 октября совет директоров «ФосАгро» опубликует финансовые результаты за девять месяцев 2026 года и возможно даст рекомендацию по возобновлению дивидендных выплат. Здесь все внимание будет приковано к динамике рентабельности и оборотного капитала в третьем квартале. Во втором квартале основное давление на финансовые результаты оказали укрепление рубля и резкое удорожание серы и серной кислоты, затраты на которые выросли примерно вдвое.

«На мой взгляд, главным вопросом остается способность компании компенсировать рост себестоимости за счет высоких мировых цен на удобрения и увеличения объемов реализации», — подчеркнул аналитик.

Нефть

Поддержку рынку продолжит оказывать высокая стоимость нефти: в конце прошлой недели котировки Brent превышали 107 долларов за баррель. Ценовая конъюнктура благоприятна для нефтегазовых компаний, хотя небольшое укрепление рубля частично нивелирует положительный эффект для экспортеров. Вместе с тем после роста индекса Мосбиржи более чем на 4,5% за прошлую неделю повышается вероятность локальной фиксации прибыли.

«В ближайшие дни движение рынка вероятно будет определяться сочетанием ожиданий по ключевой ставке, корпоративных новостей и геополитических сигналов. В базовом сценарии ожидаю динамику индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2520 пунктов», — резюмировал Приходько.

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