Стартовала предзапись на программу «Наставничество» для бизнесменов Подмосковья

Центр «Мой бизнес» Московской области открыл запись на участие в образовательной программе «Наставничество». Обучение предназначено для предпринимателей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Участниками «Наставничества» могут стать индивидуальные предприниматели и владельцы обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Программа предназначена для тех, кто заинтересован в сотрудничестве с наставниками для работы над новыми бизнес-проектами или доработки действующих проектов.

В процессе обучения слушатели проанализируют сильные и слабые стороны своих бизнес-проектов, получат новый взгляд на развитие бизнеса, составят новые каналы сбыта и стратегии продвижения. Завершающим этапом станет очный тренинг-практикум, на котором эксперты детально разберут кейсы участников по основным показателям эффективности бизнеса и помогут усовершенствовать методы привлечения клиентов.

Обучение запланировано на осень, продлится пять недель. Участвовать можно бесплатно, число участников ограничено.

Для регистрации заполните анкету по указанной ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6887576ae010db171e22b7a2. Полная информация о программе обучения будет выслана участникам на электронную почту, указанную при регистрации.

Информация о мероприятиях для подмосковного бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/.

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.