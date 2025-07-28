Стартовал прием заявок на участие в национальной премии «Золотой медвежонок»

Открыт прием заявок на участие в Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Премия проводится ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с 2010 года при поддержке Совета Федерации, Минпромторга и Минпросвещения России, Росстандарта и Российской академии образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Принять участие могут производители игр и игрушек, одежды, школьной и спортивной формы, детской и спортивной обуви, товаров для мам и малышей, детской косметики, гигиены и бытовой химии, средств обучения, детской и школьной мебели и других товаров для детства.

В рамках конкурса проводится несколько этапов. Так, премиальный сезон «Лучшая продукция для детства» включает 10 номинаций, а премиальный сезон «Лидеры инфраструктуры детства» — восемь. Кроме того, в рамках премии проводится специальная совместная номинация МЧС России «Культура безопасности детства», а также спецноминация Росстандарта «За качество продукции» — награда выдается на основе решения научно-экспертного совета в сфере стандартизации и технического регулирования, не предусматривает отдельной заявки.

«Национальная премия «Золотой медвежонок» — это открытая платформа для диалога и профессиональной обратной связи между производителями, экспертным сообществом и потребителями. Причем диалога, который не прекращается после церемонии награждения. Это возможность повысить узнаваемость бренда, показать свою продукцию всей стране. Что особенно важно, ведь родительский выбор все чаще ориентируется на отечественные качественные и безопасные товары для детей. Приглашаем вас подтвердить наилучшие характеристики продукции и получить отраслевой знак качества и доверия!» — обратилась к производителям президент АИДТ Антонина Цицулина.

Подмосковные производители неоднократно становились лауреатами премии «Золотой медвежонок». Так, в прошлом году I место в специальной номинации МЧС России «Культура безопасности детства МЧС» получило ООО «Мир пластика», II место в номинациях «Лучшая косметика и средства гигиены» и «Лучшие товары для мам и малышей» завоевало ООО «Диарси Центр», II место в номинации «Лучшие игрушки и игры» у ООО «Мир пластика» и ИП Юсупов Рафис Ренатович (ТМ «БУДИ БАСА»), а III место в номинации «Лучшая косметика и средства гигиены» — у ООО «Шэвуш».

Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте премии www.kidsaward.ru.

За время существования премия объединила более 2 000 компаний и отметила отраслевым знаком качества более 1 500 товаров и услуг для детей, а также представила более 80 регионов России. В народном онлайн-голосовании за номинантов премии голосует более 250 тыс. потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.

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