Стартап по производству зеленого железа H2 Green Steel заинтересовал инвесторов
Стартап H2 Green Steel, который специализируется на производстве «зеленого» железа, привлек инвесторов. Решение о вложениях в фирму приняла инвестиционная организация из Европы Demeter, сообщает «Лента.ру».
По данным ESG Today, деньги направят на создание главной фабрики H2 Green Steel в шведском городе Буден. Строительство предприятия запустили в 2022 году. Фабрика может начать работу уже в 2026 году.
Производство железа — один из главных источников выбросов углекислого газа. На сектор приходится около 7-9% прямых выбросов парниковых газов от применения ископаемого топлива.
Для сокращения выбросов, специалисты стартапа удаляют кислород из оксида железа при помощи водорода, полученного благодаря «зеленой» энергии.