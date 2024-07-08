Стартап по производству зеленого железа H2 Green Steel заинтересовал инвесторов

сегодня в 15:22

Стартап H2 Green Steel, который специализируется на производстве «зеленого» железа, привлек инвесторов. Решение о вложениях в фирму приняла инвестиционная организация из Европы Demeter, сообщает «Лента.ру» .

По данным ESG Today, деньги направят на создание главной фабрики H2 Green Steel в шведском городе Буден. Строительство предприятия запустили в 2022 году. Фабрика может начать работу уже в 2026 году.

Производство железа — один из главных источников выбросов углекислого газа. На сектор приходится около 7-9% прямых выбросов парниковых газов от применения ископаемого топлива.

Для сокращения выбросов, специалисты стартапа удаляют кислород из оксида железа при помощи водорода, полученного благодаря «зеленой» энергии.