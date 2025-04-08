Стандарт общественного капитала формирует ответственное предпринимательство

В мероприятии приняли участие министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров, председатель совета по методологии стандарта общественного капитала бизнеса, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов и гендиректор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели новую концепцию единой методологии стандарта общественного капитала бизнеса.

«В результате совместной работы органов государственной власти, экспертного сообщества, деловых объединений, крупного и малого бизнеса был определен перечень показателей, характеризующий вклад бизнеса в достижение национальных целей развития Российской Федерации. В настоящий момент разработана единая методология стандарта общественного капитала, которая позволит не только оценивать вклад бизнеса в развитие страны, но и формировать культуру ответственного предпринимательства», — сказал Гарбузов.

Стандарт общественного капитала будет представлен в четырех вариантах показателей. Весь массив организаций делится на крупные и МСП. Для каждой из этих групп будет предложен как полный, так и базовый перечень показателей для отчетности.

«Общественный капитал призван признать и простимулировать вклад организаций в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие нашей страны. Это направление остается для нас приоритетным. Президент отметил, что стандарт общественного капитала бизнеса — это новый подход к предпринимательству, где важно сохранять баланс между бизнес-задачами и ответственностью перед обществом и природой. Наша цель — создать работающую систему, которая простимулирует компании к осознанным действиям, при этом оставаясь экономически выгодной для бизнеса», — добавил Белозеров.

Совет по методологии АНО «Общественный капитал» утвердил проект методологии стандарта общественного капитала бизнеса. После экспертных обсуждений было принято решение максимально унифицировать его с уже существующими ЭКГ-рейтингом и стандартом отчетности об устойчивом развитии от министерства экономического развития.

Также Багатырова отметила, что сама процедура прохождения оценки будет упрощена, чтобы сделать ее максимально доступной для бизнеса.

«Мы планируем отказаться от требований по обязательному аудиторскому заверению нефинансовой отчетности, которое сегодня доступно для очень ограниченного числа компаний. Организация подает заявку на соответствие стандарту общественного капитала бизнеса, при этом никакая независимая внешняя оценка не требуется», — объяснила она.

По мнению Титова, не дожидаясь государственных утверждений, нужно испытывать методологию на практике. Он поддержал прозвучавшее на совете предложение «обкатать» ее в двух свободных экономических зонах, в Омске и в Республике Башкортостан и не ограничивать число добровольных кандидатов желающих принять участие в пилотировании стандарта.