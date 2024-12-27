Стало известно, во сколько обойдется упаковка подарков на Новый год в 2024 году

Эффектная упаковка новогоднего подарка делает его более привлекательным и запоминающимся. Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала о ценах на упаковку в этом году. Можно выбрать между услугами профессионалов и самостоятельной упаковкой. На маркетплейсах подарочные пакеты стоят от 82 до 500 рублей, в то время как подарочные сумки дороже, сообщает Life.ru .

Профессиональная упаковка начинается с 120 рублей для подарков до 20 см, в то время как упаковка больших предметов (более 150 см) может стоить до 2500 рублей и выше.

«Расценки зависят от стоимости материалов, скорости и сложности работы», — добавила эксперт.

Упаковка ручной работы в среднем стоит около 600 рублей, но можно найти и более доступные варианты. В этом году цены на такие услуги увеличились на 15% по сравнению с 2023 годом. Например, упаковка контейнера с подарком размером айфона в прошлом году обошлась в 300 рублей, тогда как крупный подарок стоил 800-1000 рублей.

Цены варьируются по регионам: в Уфе минимальная цена составляет 180 рублей, в Иркутске — 170 рублей, а в среднем по стране — 310 рублей. В Москве же минимальные расценки начинаются от 300 рублей, и могут достигать 3080 рублей.