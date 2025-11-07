Стало известно, в каких сферах деятельности в Заполярье зарабатывают больше всех

Опубликованы результаты анализа социально-экономической ситуации в Мурманской области за первые три квартала 2025 года. Уровень средней заработной платы в Заполярье несколько выше 120 тысяч рублей, что больше, чем в 2024 году, сообщает Nord-News .

По информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) составляет 120 682 рубля, что составляет 108,2% от такого же периода 2024 года.

Стоит отметить, что в предыдущем месяце средний доход населения региона составлял 122,3 тысячи рублей.

Наиболее высокие заработки зафиксированы у работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, рыбоводстве и охоте, где средняя зарплата равна 256 097 рублям. Добывающая промышленность занимает второе место с показателем в 180 728 рублей. Замыкают тройку лидеров строители, чьи доходы составляют в среднем 138 519 рублей в месяц. На четвертом месте — сфера транспортировки и хранения со средней зарплатой 143 555 руб. На пятом — сотрудники финансового сектора и страхования, зарабатывающие в среднем 156,64 тысячи рублей ежемесячно.

