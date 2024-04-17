Стало известно, сколько стоят дома с банями в Подмосковье

Весенне-летний сезон — наиболее подходящее время для покупки загородного дома, чтобы можно было максимально комфортно провести выходные, летние каникулы или отпуск. На Домклике представлено много примеров такого жилья, а специальные фильтры позволят быстро подобрать дом с интересующими параметрами, например, с баней или сауной, сообщает пресс-служба сервиса.

Исследование

В исследовании аналитики рассмотрели объявления о продаже загородных домов в городских округах Московской области (данные сайта Домклик на март 2024 года). По результатам анализа был составлен рейтинг округов, где лоты с банями занимают наибольшую долю в структуре предложения загородной недвижимости.

Для определения примерной стоимости бани эксперты сравнили медианную стоимость стандартных загородных домов с банями и домов без них. Она рассчитывалась как произведение медианной цены квадратного метра на стандартную площадь дома 150 кв. м. Дополнительно эксперты определили топ-15 округов с самыми дорогими и самыми дешевыми домами с банями.

Где больше всего домов с банями?

Исследование показало, что наибольшая доля объявлений о продаже домов с банями зафиксирована в Можайском округе (14,5%). Далее следуют такие округа, как Волоколамский (13,7%), Рузский (12,5%), Шатура (11%) и Шаховская (10,7%). Все пять локаций находятся на значительном расстоянии от столицы — на границе с Большим бетонным кольцом или дальше. Здесь дома с банями (150 кв. м) стоят от 6 до 10 млн рублей, а жилье без бань — от 5 до 9 млн.

В топ-15 также вошли округа, которые непосредственно граничат с Москвой, — Люберцы (9,2%), Балашиха и Мытищи (по 8,3%). Эти локации отличаются наибольшей стоимостью загородных домов. Объекты с банями (150 кв. м) обойдутся покупателю в 15-17 млн рублей, без бань — в 14-18 млн.

Как правило дома с банями стоят дороже лотов без бань. Наибольший разрыв в стоимости зафиксирован в Серпухове (3,3 млн руб.), Лосино-Петровском (2,3 млн руб.) и Кашире (2 млн руб.). Наценка в этих локациях варьируется от 20 до 40%.

Дома с банями оказались выгоднее только в округах вблизи от Москвы (за исключением Балашихи). Например, в Люберцах разница составила 1,2 млн руб., а в Мытищах — 0,6 млн. Аналитики Домклика полагают, что такая ситуация в этих локациях обусловлена наличием множества типовых элитных домов без бань.

Самые дорогие и самые дешевые дома с банями

Самые дорогие дома с банями можно найти вблизи от Москвы. Лоты площадью 150 кв. м больше всего стоят в Одинцовском округе (18,3 млн руб.), Мытищах (17,4 млн), Красногорске и Химках (по 17,3 млн), а также Истре (15,8 млн).

Самые дешевые дома (150 кв. м) выставлены на продажу в Егорьевске (5 млн руб.), Орехово-Зуевском округе (5,8 млн), Талдомском округе (6,2 млн), Шатуре (6,2 млн) и Луховицах (7,2 млн).

В основном топ-15 округов находится за пределами ЦКАД или Большого бетонного кольца.