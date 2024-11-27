Стало известно, сколько стоит подготовка к Новому году

С приближением Нового года россияне все активнее начинают подготовку к празднику. В среднем новогодний декор обойдется в 3-5 тысяч рублей, а искусственные елки — 2-8 тыс. рублей. Об этом РИАМО сообщили в сети гипермаркетов «Лемана ПРО».

Стоимость украшений к Новому году

Самыми популярными товарами остаются искусственные ели, елочные игрушки, декоративные фигурки и гирлянды, отметили в «Лемана ПРО».

По информации сети гипермаркетов, цены на основные категории выросли в пределах инфляции (8-10%). Однако средняя стоимость товаров увеличилась до 14% из-за растущего спроса на качественные и уникальные украшения. Тем не менее есть группы товаров, при выборе которых первостепенными остаются вопросы надежности и безопасности, а не цена, например, гирлянды и любая другая светотехника.

На старте сезона покупатели отдают предпочтение товарам в диапазоне 1000–3000 рублей, особенно световым фигурам, сувенирам и декоративным диодным фонарям, опасаясь дефицита товаров перед праздниками. Средний чек на новогодний декор в этом году составляет 3–5 тысяч рублей, если не учитывать мелкие точечные покупки, рассказали в «Лемана ПРО».

Цены на искусственные елки

Все больше россиян выбирают искусственные ели. Это связано как с ростом цен на живые деревья, так и с желанием сократить расходы на ежегодные покупки.

Цены на елки определяет их высота, материал, из которого они изготовлены, а также форма и «пушистость». Это позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера и бюджета. В этом году стоимость елей варьируется в следующем диапазоне:

120 см — от 1990 рублей;

180 см — от 3490 рублей;

210 см — от 4990 рублей;

250 см — от 7990 рублей.

Новые традиции в украшении дома

Культура украшения дома становится все более разнообразной. Если раньше главным акцентом оставалась елка, то сейчас украшается практически весь дом:

входные зоны: венки, световые фигуры и хвойные гирлянды.

окна и стены: светодиодные гирлянды и подвесные украшения.

кухня и детская: декоративные элементы для сервировки стола и уникальные игрушки для детской комнаты.

На такие «мини-проекты» закладывается бюджет в среднем 3–5 тысяч рублей, включая хвойный декор, гирлянды, декоративные фигурки и елочные игрушки.

Тренды сезона — 2025

«В 2025 году в трендах новогоднего декора доминируют четыре направления. Во-первых, экологичность: популярны натуральные материалы — дерево, солома, ткань, а также изделия из переработанных материалов. Все чаще выбирают бумажные и картонные игрушки, сухие цветы, шишки и тканевые фигурки. Во-вторых, минимализм. Простота, текстурные украшения и ограниченная палитра цветов (зеленый, оранжевый, белый, бежевый, коричневый и голубой) остаются востребованными», — прокомментировал руководитель направления «Сад» «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») Никита Новоселов.

Он добавил, что ярким контрастом к минимализму выступает гипертрофия: крупные игрушки и мягкие фигуры, которые становятся центральным элементом новогоднего дерева. Завершает список трендов культурный ретро-декор: это возвращение к советским елочным игрушкам, семейным реликвиям и украшениям, отражающим национальные традиции.