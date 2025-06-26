Стало известно, сколько стоит минимальный свадебный набор в 2025 году

В преддверии свадебного сезона аналитики кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование трат россиян на товары для бракосочетания и сравнили полученные данные с прошлогодними. Они узнали, во сколько жениху и невесте в 2025 году обойдется минимальный свадебный набор.

В исследовании сравнивали покупки и цены на них за период с 1 апреля по 31 мая 2024 и 2025 годов.

Какие свадьбы в тренде

По данным аналитиков ЮMoney, россияне стали покупать больше праздничной одежды и аксессуаров. Опрос показал, что количество онлайн-покупок мужской и женской одежды увеличилось на 7%. Средний чек составил 12 571 рубль (+7%).

Женские аксессуары покупали онлайн на 52% чаще. Средний чек в этой категории вырос на 8%, составив 11 353 рубля. Количество бронирований в гостиницах увеличилось на 44%, а средний чек подскочил на 14%, до 15 022 рублей.

«В последние годы в России прослеживается тенденция к изменению формата свадебных торжеств: пары все чаще устраивают камерные праздники, куда приглашают лишь самых близких, или вовсе ограничиваются церемонией для двоих. При этом молодожены активнее инвестируют в собственный комфорт и впечатления», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Сколько стоит сыграть свадьбу

Количество покупок свадебных платьев выросло на 4%. Средний чек увеличился на 7% и составил 29 510 рублей. Спрос на мужские костюмы для свадьбы увеличился на 8%, средний чек составил 8 340 рублей (+8%).

Обручальные кольца покупали на 6% чаще. Средний чек увеличился на 12% и составил 14 021 рубль. Также на 4% выросло число покупок букетов. Средний чек стал на 16% больше и достиг 4 798 рублей. Число визитов в салоны красоты и парикмахерские увеличилось на 18%.

Таким образом, средний чек минимального свадебного набора, куда входят платье, костюм, два кольца и букет, составляет 70 690 рублей. Это на 9% больше, чем в прошлом году.