Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на покупку лекарств

ЮMoney: каждый пятый россиянин тратит на лекарства от 2 до 5 тыс рублей в месяц

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин покупает лекарственные препараты лишь пару раз в год, а главным критерием при приобретении медикаментов для большинства жителей страны является доступная цена, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании ЮMoney.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян. Так, покупают лекарства в офлайн-аптеках 74% респондентов, заказывают с помощью приложения и забирают в аптеке 21% россиян, на маркеплейсах приобретают медикаменты 3% опрошенных, а через сервисы доставки — 2%.

По данным опроса, 27% граждан покупают лекарства пару раз в год, а раз в несколько месяцев — 26% опрошенных. Ежемесячно приобретают лекарства 22% россиян. Еще 22% покупают лекарственные препараты несколько раз в месяц, остальные — по ситуации.

Подавляющее большинство респондентов приобретают сразу несколько препаратов, при этом наиболее востребованными являются обезболивающие, которые выбирают 54% респондентов, и витамины, пользующиеся спросом у 46% опрошенных.

В число наиболее популярных также вошли противовирусные препараты, которые выбирают 37% респондентов, жаропонижающие средства, приобретаемые 31% опрошенных, и антибиотики (26%).

Выбор покупателей в значительной степени определяется двумя факторами: ценой (41%) и рекомендацией врача (33%). Еще 14% опрошенных опираются на советы друзей и родственников, а 9% могут приобрести товар из-за скидки. Лишь 3% респондентов заявили, что доверяют рекламе.

Самостоятельно приобретать лекарства и не обращаться за помощью враче при незначительных проблемах со здоровьем предпочитают 46% россиян. При этом никогда не выбирают препараты без назначения специалиста 36% опрошенных. Еще 18% респондентов полагаются на рекомендации фармацевта в аптеке.

Кроме того, 40% граждан не тратят на лекарства более 1 тыс. рублей в месяц. От 1 до 2 тыс. рублей в месяц на медикаменты уходит у 27% опрошенных, у 22% — от 2 до 5 тыс. рублей в месяц, у 7% — от 5 до 10 тыс рублей и у 3% россиян — свыше 10 тыс рублей.