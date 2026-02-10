Стало известно, сколько россияне тратят на весенних распродажах

Россияне тратят на весенних распродажах в среднем около 18 тысяч рублей

Опрос россиян показал, что 73% респондентов принимают участие в весенних распродажах, причем 24% делают это осознанно и регулярно, не пропуская ни один сезон скидок, сообщили РИАМО в пресс-службах платформ «Авито Товары» и «Авито Реклама».

19% подключаются к распродажам иногда, а 30% покупают, только если есть реально выгодные предложения.

Больше других активно в сезон распродаж включается молодежь 25-34 лет, а также россияне 34-44 лет — по 28% никогда не пропускают шопинг весной. Совсем не принимают участие в распродажах в основном мужчины и респонденты от 65 лет (по 32%).

Что покупают на распродаже

Весна для большинства — время обновления гардероба. Чаще всего на распродажах россияне приобретают летнюю одежду: футболки, платья, сарафаны и шорты (50%), легкие ветровки и джинсовки (43%). 42% покупают со скидками демисезонную обувь, 36% — летнюю обувь.

Среди прочих товаров женщины чаще покупают все необходимое для дома (31%), косметику и парфюмерию к летнему сезону (26%), детскую одежду и игрушки (20%). Мужчины активнее интересуются гаджетами для отдыха (29%) и спорттоварами (18%). А молодежь чаще других возрастных групп приобретает летние аксессуары — солнцезащитные очки, панамы и кепки, пляжные сумки (28%).

Размер скидки или спонтанный шоппинг

При выборе товаров на весенних распродажах 33% респондентов сначала ориентируются на выгоду предложения продавцов. 23% респондентов просто берут то, что планировали, но по сниженной цене. А 17% — только те вещи, которые нужны сейчас.

Однако спонтанный шопинг остается частью весенних распродаж, особенно среди старших возрастных групп россиян. 20% респондентов старше 55 лет покупают вещи под влиянием эмоций и привлекательной цены. Молодежь предпочитает обращать внимание на тренды и слушает советы инфлюенсеров (7%).

Для 60% опрошенных главный триггер к совершению покупки — размер скидки. Второй по важности аргумент — рациональность покупки, им руководствуется 31%. Например, россияне покупают товар, когда он может заменить сразу несколько старых вещей. Еще 29% изучают отзывы и рекомендации, а 19% — руководствуются эмоциями. При этом последний фактор важнее всего для молодежи 18-24 лет (26%).

Поиск выгоды и траты

53% респондентов узнают о распродажах из рекламы на площадках онлайн-коммерции. 29% получают информацию об акциях от друзей, родственников и коллег, 26% — из рекламы в соцсетях. Кроме того, 19% видят информацию в рекламе, которая размещается в поисковых сервисах, а 14% — в наружной рекламе.

В основном россияне (64%) ищут товары по скидкам на площадках электронной коммерции. Интернет-магазины идут следом по популярности (39%). А ТЦ (34%) и офлайн-магазины (22%) оказались менее привлекательными для поиска выгодных предложений.

В среднем жители страны тратят на весенних распродажах около 18 тыс. рублей. При этом 63% стараются уложиться в 15 тыс. рублей, а 20% — в 5 тыс. рублей. 21% опрошенных готов потратить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а бюджеты свыше этих сумм закладывают 16% респондентов.

