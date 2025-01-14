Стало известно, сколько россияне тратят на празднование Старого Нового года

«ЮMoney»: россияне в среднем потратили на Старый Новый год от 2 до 5 тыс рублей

Старый Новый год ежегодно отмечают 59% россиян. На празднование граждане тратят в средне от 2 до 5 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании «ЮMoney».

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. пользователей ЮMoney из разных городов России.

Как отмечают Старый Новый год

Никогда не отмечают Старый Новый год 27% респондентов, в то время как 14% опрошенных делают это время от времени. Вечером 13 января 49% россиян предпочитают проводить время в кругу близких родственников, 10% — у друзей и 7% — у любимого человека. Некоторые проводят Старый Новый год наедине с собой (6%) или с домашними животными (3%).

В ночь с 13 на 14 января 41% жителей России проводят время перед телевизором, 36% респондентов наслаждаются вкусом салата «Оливье» и игристым вином, 22% опрошенных загадывают желания и 14% предпочитают запускают фейерверки.

Также некоторые респонденты занимаются гаданиями и раскладывают карты Таро (5%). Остальные 6% опрошенных разбирают новогоднюю елку, лепят вареники с предсказаниями и смотрят старые новогодние фильмы.

Сколько тратят на праздник

16% участников опроса заявили, что их расходы на празднование Старого Нового года составляют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а 13% — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ещё 12% респондентов отметили, что потратили на празднование больше 10 тыс. рублей, 9% участников опроса не потратили ничего, так как у них осталось много продуктов с 31 декабря. Еще были названы суммы от 8 до 10 тыс. рублей (8%) и от 7 до 8 тыс. рублей (3%).

Некоторые участники опроса отметили, что потратили около 30 тыс. рублей на празднование Старого Нового года, накрывая стол для компании из 5–6 человек.

Согласно данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», перед Старым Новым годом в РФ вырос спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках. С 1 по 9 января 2025 года покупок мандаринов стало на 5% больше, чем за тот же период прошлого года, а конфет в коробках — на 10%. При этом число покупок красной икры снизилось на 20%.