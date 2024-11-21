Стало известно, сколько россияне готовы тратить на защиту здоровья питомцев

Более 70% россиян выразили готовность тратить до 5 тыс. руб. каждый год на страхование здоровья своих питомцев. Причем кошатники страхуют питомцев чаще в 1,7 раза, чем владельцы собак, сообщили РИАМО в онлайн-страховой компании «Лучи».

Исследование компании показало, что большинство россиян (71%) готовы ежегодно тратить до 5 тыс. рублей на защиту здоровья своих питомцев. Еще 22% опрошенных отметили, что смогли бы заплатить за такую страховку от 5 до 10 тыс. рублей. 7% россиян рассказали, что выделили бы свыше 10 тыс. рублей в год на страхование питомца.

По данным исследования, основными причинами обращения к страхованию стали защита от серьезных заболеваний (54% опрошенных), страх перед потерей питомца (29%). Среди других факторов владельцы упомянули стремление обеспечить своему любимцу доступ к качественной медицине (10%) и услуги экстренной ветеринарной помощи (7%).

Среди страховых услуг наиболее актуальными и востребованными являются компенсация расходов и онлайн-консультации.