Стало известно, сколько россиян по-настоящему испытывают страсть к шопингу

В рамках ноябрьских акций скидок сервис «Работа.ру» совместно с аналитиками компании ЮMoney провели исследование, чтобы определить, в каких городах России жители наиболее активно совершают покупки. В опросе приняли участие свыше 3200 пользователей платформы из различных регионов страны, где выяснилось, что лишь 9% граждан испытывают страсть к покупкам.

Результаты показали, что настоящую страсть к шопингу испытывают лишь 9% участников опроса, а 2% предпочитают посещать магазины только в сопровождении близких. Еще 3% делают покупки исключительно во время распродаж. Значительная часть респондентов — 40% — отправляется в магазины в зависимости от настроения, а почти треть — 31% — вовсе не проявляет интереса к этому занятию. При этом 15% опрошенных полностью перешли на онлайн-шопинг, отказавшись от традиционных походов по магазинам.

Столицы в приоритете, регионы — в транзакциях

Ответы на вопрос о лучших городах России для шопинга оказались вполне ожидаемыми. Москва (63%) и Санкт-Петербург (42%) уверенно лидируют в сознании потребителей. Опрошенные объясняют их привлекательность большим количеством торговых центров и бутиков (63%), регулярными распродажами (29%), наличием большинства мировых (22%) и российских (18%) брендов, а также доступностью секонд-хендов и ресейл-платформ (13%).

В первую пятерку также вошли Казань (19%) и Екатеринбург (15%), за которыми следуют Краснодар, Нижний Новгород и Сочи (по 12%). Калининград и Владивосток набрали по 11% голосов, а Новосибирск — 10%.

«В пятерке лучших городов для шопинга по росту числа покупок на распродажах — Нижний Новгород, Владивосток, Москва, Казань и Екатеринбург. Мы видим, что в этом году локомотивом роста потребительской активности стали регионы. При этом потребительские корзины в городах-лидерах заметно отличаются, что говорит о формировании уникальных моделей спроса. Если в Нижнем Новгороде фокус смещен на товары для дома и личного пользования, то во Владивостоке мы наблюдаем четкий тренд на саморазвитие и заботу о здоровье. Москва же подтверждает свой статус мегаполиса, где жители активно инвестируют в свободное время. Такая картина показывает, что распродажи для россиян — это не хаотичные траты, а возможность рационально и выгодно закрыть свои специфические потребности, которые в каждом крупном городе свои», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов платежной системы Ирина Полякова.

Однако, согласно данным платежной системы, реальная картина покупательской активности в период ноябрьских распродаж оказалась более интересной.

Наибольший рост показал Нижний Новгород, где с 27 октября по 16 ноября общее количество покупок увеличилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот вырос на 97%. Второе место по динамике занял Владивосток: здесь количество покупок увеличилось на 49%, а оборот — на 23%. Москва, несмотря на статус столицы, оказалась лишь на третьем месте с ростом числа транзакций на 28%. Замыкают пятерку лидеров Казань (+27%) и Екатеринбург (+10%).

Что пользуется спросом в городах-лидерах

Потребительские предпочтения в этих городах существенно различаются, отражая уникальные потребности жителей. Так, в Нижнем Новгороде в период с 26 октября по 16 ноября 2025 года основными драйверами роста стали автозапчасти (рост числа покупок на 88%) и косметика (рост на 89%). Во Владивостоке во время распродаж наблюдался повышенный интерес к саморазвитию и здоровью: количество покупок БАДов выросло вдвое, а оплата образовательных курсов — в три раза. Москвичи же воспользовались скидками для решения повседневных задач — например, спрос на услуги химчисток вырос на треть (29%), а средний чек в этой категории увеличился на 33% и составил 8 739 рублей.

В целом самой популярной категорией товаров остается одежда и обувь — ее приобретают 56% опрошенных. Косметику и средства по уходу покупают 8% респондентов. Технику выбирают 6% покупателей, а товары для хобби — 5%. Аксессуары составляют 3% покупок, а товары для дома — 1%.

Что касается финансовых затрат, то около половины россиян (48%) стараются уложиться в 5 000 рублей за одну покупку, а еще 20% тратят до 7 000 рублей. Лишь 4% покупателей готовы потратить более 20 000 рублей за один раз.

