Стало известно, сколько пунктов выдачи заказов не работают в России

АКИТ: в России не работает всего 1% пунктов выдачи заказов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила, что данные о волне закрытий пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на территории РФ из-за дефицита кадров не соответствуют действительности. Об этом сообщает Baza .

Суммарное количество пунктов выдачи заказов, которые не функционируют, составляет всего 1%. То есть из работающих 120 тыс. ПВЗ по всей РФ могут перестать работать около 1,2 тыс. Чаще всего это связано с ремонтом, перерегистрацией и другими причинами.

Например, компания Ozon рассказала, что у нее открыто около 50 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране, 99,5% из них работают.

Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что из-за недостатка кадров в РФ начали закрываться пункты выдачи заказов различных маркетплейсов.