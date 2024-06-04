Стало известно, сколько москвичей планируют в ближайшее время открыть свое дело

«Авито Работа»: более 10% москвичей намерены в ближайшее время открыть свое дело

Намерены запустить свой бизнес и планируют сделать это в ближайшее время лишь 13% жителей Москвы. Самой популярной сферой деятельности для предпринимателей стала онлайн-торговля, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

В опросе приняли участие более 7 тыс. работающих россиян. По данным аналитиков, хоть раз задумывались об открытии своего дела 34% москвичей. При этом из-за сомнений они пока оставили данную мысль на уровне идеи. Еще 17% жителей столицы сфокусированы на развитии карьеры, но не исключают возможность открытия своего дела в будущем.

Не хотели бы открывать свое дело 30% респондентов, и лишь 7% горожан заявили, что у них уже есть собственное дело.

Наиболее популярной сферой деятельности для открытия бизнеса стала онлайн-торговля. В ней хотят открыть свое дело 22% опрошенных. В сфере искусства, развлечений и масс-медиа планируют развиваться 14% москвичей, а в сфере традиционной торговли — 12%.

Останавливающим фактором для открытия своего бизнеса у 59% москвичей стали финансовые ограничения, еще 42% горожан отметили недостаток опыта и знаний в предпринимательстве. О рисках и неуверенности в успехе своего бизнеса заявили 38% респондентов.

Страх перед неизвестностью пугает 28% опрошенных, недостаток веры в себя испытывают 20% москвичей, а недостаток времени — 22%. Нет конкретной идеи для бизнеса у 19% жителей мегаполиса. Отсутствие партнера для ведения дел останавливает 17% москвичей.