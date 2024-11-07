Стало известно, сколько денег могут потратить россияне во Всемирный день шоппинга

Москвичи готовятся потратить на ноябрьских распродажах более 31 тыс рублей
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10 тыс. россиян опросили, чтобы понять их отношение ко Всемирному дню шопинга 11 ноября и Черной пятнице. В среднем жители Москвы готовятся потратить на ноябрьских распродажах более 31 тыс. рублей. Также выяснилось, что москвичи, у которых меняется потребительская корзина в период распродаж, узнают о сезонных скидках из рекламы на маркетплейсах и классифайдах (53%), в соцсетях (46%) и на ТВ (43%), сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».

Молодежь покупает чаще

В период ноябрьских распродаж больше обычного покупают жители России в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. 40% и 39% респондентов соответственно заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами.

Похожий тренд наблюдается и среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет: 34% отметили рост покупательской активности во время Всемирного дня шоппинга (11.11) и Черной пятницы. Около 30% россиян, которые закупаются на осенних распродажах больше обычного, приобретают товары на классифайдах и маркетплейсах.

Выгода классифайдов

Руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич рассказал, что классифайды — это уникальная площадка, поскольку здесь в распродажах участвуют не только магазины, но и обычные пользователи. Во время акций можно получить больше внимания аудитории, что помогает быстрее продавать.

«В среднем товары в период крупных распродаж, таких как „Хватамба“ на „Авито“, получают до 44% больше просмотров и контактов. В июньской кампании участие приняли почти полмиллиона продавцов, которые предлагали порядка 11 млн различных товаров. Ожидаем, что в ноябрьской акции количество участников станет еще больше», — рассказал Шишкевич.

Какие города покупают больше

Москва оказалась на 8 месте по количеству жителей, которые покупают больше товаров в период скидок (35%). На первом месте — Челябинск (43%), на втором — Казань (42%), на третьем — Воронеж (41%). Затем следуют Краснодар (40%), Новосибирск (39%), Санкт-Петербург (38%), Ростов-на-Дону (37%). Замыкают 10-ку Омск (35%) и Волгоград (35%).

Несмотря на популярность Всемирного дня шопинга и Черной пятницы, больше половины москвичей (60%) не готовятся к ним заранее. Лишь 27% составляют список нужных товаров, а 16% выделяют на покупки определенный бюджет. Около 20% москвичей рассматривают сумму до 10 тыс. рублей, 15% — до 20 тыс. рублей, а 13% — до 30 тыс. рублей.

Что покупают москвичи

На распродажах каждый третий москвич (27%) покупает одежду и обувь, 26% — подарки на новогодние праздники, 18% — товары для красоты и здоровья, 17% — бытовую технику и электронику, 17% — принадлежности для хобби. 16% покупают гаджеты, 12% — мебель, 11% — товары для животных, 10% — для автомобиля и 9% — для учебы и саморазвития.

У мужчин по сравнению с женщинами одежда и обувь значительно реже вызывает изменения в потребительской корзине (20% к 29%). Женщины (30%) чаще мужчин (18%) рассматривают к покупке подарки к новогодним праздникам.

Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон подчеркнул, что ноябрь — традиционно высокий сезон для бизнеса. Подготовка аудитории ко Всемирному дню шопинга и Черной пятнице отличается повышенной конкуренцией среди брендов за внимание пользователей.

«Наше исследование говорит о том, что онлайн-реклама — ключевой фактор при принятии решения о покупке для 57% россиян. По этой причине рекламодателям необходимо не просто увеличивать инвестиции в продвижение, но и заблаговременно строить бренд, чтобы выделяться на бесконечной онлайн-полке в период ажиотажа», — заявил Пейсахзон.