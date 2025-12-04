Стало известно, сколько будет стоит 1 пенсионный коэффициент в 2026 году

В РФ 1 пенсионный коэффициент в следующем году будет стоить 156 рублей

В предстоящем году стоимость одного пенсионного коэффициента в РФ будет 156 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9584 рубля, сообщает ТАСС .

Такие данные указаны в бюджете Соцфонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Глава государства Владимир Путин в конце осени подписал закон о бюджете фонда пенсионного и социального страхования на 2026–2028 годы.

Согласно этому документу, с 1 января стоимость пенсионного коэффициента будет 156,76 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9584,69 рубля. Оба показателя были проиндексированы на 7,6%.

Страховые пенсии в России с нового года индексируются на 7,6%, социальные — с 1 апреля 2026 года на 6,8%.

