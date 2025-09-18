Стало известно, размер каких пособий вырастет в России в 2026 году
Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT поделилась, что в 2026 году в стране увеличат почти все виды пособий. Это произойдет уже 1 января.
В этот день проиндексируют любые виды пособий, которые зависят от заработных плат россиян. В частности, индексация затронет пособие по безработице. Его размер увеличивают каждый год.
Также вырастут пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, временной нетрудоспособности.
При этом с 1 февраля проиндексируют те выплаты, на которые влияет уровень годовой инфляции. Так, в эту дату вырастет размер материнского капитала. Он должен увеличиться на реальный показатель инфляции.
Последний будет известен только к середине сентября благодаря информации Росстата. Поэтому корректировки могут внести в бюджет.
На нынешнем этапе размер реальной инфляции составляет 4,5%, но уже ясно, что он оказался выше.
