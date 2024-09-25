Стало известно, под каким брендом будет работать завод Tikkurila в Петербурге

сегодня в 19:52

Завод Tikkurila в Санкт-Петербурге сменил бренд на Tikkivala

Финская продукция красок и лаков Tikkurilla, выпускаемая на заводах в Санкт-Петербурге, теперь начнет продаваться под брендом Tikkivala. Ребрендинг будет завершен до конца 2025 года, сообщает АБН24 со ссылкой на компанию.

Под новым названием будет продаваться вся лакокрасочная продукция европейского производителя, при этом наименования красок, лаков и пропиток, состав и цена останутся прежними.

Директор по маркетингу и инновациям ООО «Тиккурила» Екатерина Балон заявила, что в новом названии фирма хотела сохранить «преемственность с брендом Tikkurila» и узнаваемость марки среди потребителей.

Ранее финский производитель объявлял о готовности покинуть рынок России. Компания свела продажи на минимум и частично приостановила свою деятельность в стране.