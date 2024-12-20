Стало известно, почему взлетели цены на бензин в Калининграде
Власти Калининграда о ценах на бензин: продавцы топлива — это частные компании
В министерстве развития инфраструктуры Калининграда пояснили, что основным фактором, вызывающим подорожание топлива в регионе, является рост закупочной цены, сообщает «ФедералПресс».
Жители Калининградской области высказали недовольство по поводу увеличения цен на бензин на странице губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».
«Основную часть стоимости составляет оптовая цена и услуги транспортировки», — отметили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
Важно отметить, что продавцы топлива — это частные компании, которые определяют цены на бензин самостоятельно, основываясь на закупочной стоимости. Например, 20 декабря на одной из автозаправок цена на бензин АИ-95 достигла 63,82 рубля, как сообщают очевидцы.