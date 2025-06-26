Стало известно о финансировании нацпроектов Подмосковья в 2024 году

В 2024 году госпрограммы Подмосковья включали мероприятия 47 региональных проектов, ориентированных на достижение целей и задач 13 национальных проектов. Финансирование было запланировано в объеме 151,4 млрд рублей, фактическое исполнение составило 94%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основная доля расходов — 147 млрд рублей направлена на исполнение 7 национальных проектов: «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Цифровая экономика РФ», «Экология».

Основные результаты реализации национальных проектов в 2024 году:

НП Образование

Построено 29 школ, открыто 73 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей (Точки роста), открыты 2 технопарка «Кванториум», обновлена материально-техническая база в 14 коррекционных школах.

НП Здравоохранение

Введена областная детская больница в Красногорске, поликлиника на 600 посещений в смену в Лобне и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену и стационаром на 60 коек в Хотьково (Сергиево-Посадский го).

В медучреждения поставлено 722 ед. мед. оборудования, поставлено 4 передвижных мобильных ФАП с флюорографом и маммографом.

НП Демография

Введены в эксплуатацию объекты спорта: ФОК с универсальным спортивным залом (г. Можайск) и ФОК с залом для бадминтона и бассейном (г. Раменское).

Создано 266 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детских садах.

НП Жилье и городская среда

Благоустроено 56 общественных территорий.

Расселено 8 тыс. граждан (140 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда).

Завершены работы по строительству и реконструкции 17 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

НП Экология

Завершены работы по рекультивации 5 полигонов ТКО: Воловичи» (Коломна), «Егорьевский» (Егорьевск), «Сафоново» (Раменский), «Непейно» (Дмитровский), «Шатурский» (Шатура).

НП Безопасные качественные дороги

Выполнен ремонт региональных дорог — 666 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.