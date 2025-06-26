Стало известно о финансировании нацпроектов Подмосковья в 2024 году
Фото - © пресс-служба Ступино
В 2024 году госпрограммы Подмосковья включали мероприятия 47 региональных проектов, ориентированных на достижение целей и задач 13 национальных проектов. Финансирование было запланировано в объеме 151,4 млрд рублей, фактическое исполнение составило 94%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
Основная доля расходов — 147 млрд рублей направлена на исполнение 7 национальных проектов: «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Цифровая экономика РФ», «Экология».
Основные результаты реализации национальных проектов в 2024 году:
НП Образование
Построено 29 школ, открыто 73 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей (Точки роста), открыты 2 технопарка «Кванториум», обновлена материально-техническая база в 14 коррекционных школах.
НП Здравоохранение
Введена областная детская больница в Красногорске, поликлиника на 600 посещений в смену в Лобне и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену и стационаром на 60 коек в Хотьково (Сергиево-Посадский го).
В медучреждения поставлено 722 ед. мед. оборудования, поставлено 4 передвижных мобильных ФАП с флюорографом и маммографом.
НП Демография
Введены в эксплуатацию объекты спорта: ФОК с универсальным спортивным залом (г. Можайск) и ФОК с залом для бадминтона и бассейном (г. Раменское).
Создано 266 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детских садах.
НП Жилье и городская среда
Благоустроено 56 общественных территорий.
Расселено 8 тыс. граждан (140 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда).
Завершены работы по строительству и реконструкции 17 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.
НП Экология
Завершены работы по рекультивации 5 полигонов ТКО: Воловичи» (Коломна), «Егорьевский» (Егорьевск), «Сафоново» (Раменский), «Непейно» (Дмитровский), «Шатурский» (Шатура).
НП Безопасные качественные дороги
Выполнен ремонт региональных дорог — 666 км.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.
«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.