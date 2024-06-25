Стало известно, насколько вырастут пенсии для работающих пенсионеров в РФ
Голикова: пенсии работающих пенсионеров вырастут минимум на 1,3 тыс рублей
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы отметила, что пенсии в России для работающих пенсионеров после индексации в среднем вырастут не менее чем на 1,3 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тыс. рублей», — рассказала Голикова.
С инициативой законопроекта об индексации пенсий работающих пенсионеров выступил президент России Владимир Путин. А 20 июня инициативу внесли в нижнюю палату ГД.
По словам Голиковой, на выполнение закона будет необходимо около 100 млрд рублей. Окончательная цифра станет известна после установления уровня инфляции — после 1 февраля 2025 года.