Стало известно, насколько вырастут пенсии для работающих пенсионеров в РФ

сегодня в 14:48

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы отметила, что пенсии в России для работающих пенсионеров после индексации в среднем вырастут не менее чем на 1,3 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тыс. рублей», — рассказала Голикова.

С инициативой законопроекта об индексации пенсий работающих пенсионеров выступил президент России Владимир Путин. А 20 июня инициативу внесли в нижнюю палату ГД.

По словам Голиковой, на выполнение закона будет необходимо около 100 млрд рублей. Окончательная цифра станет известна после установления уровня инфляции — после 1 февраля 2025 года.