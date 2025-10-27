Стало известно, куда экс-глава ЮГК спрятал теневые миллиарды

Генпрокуратура совместно с ФСБ выяснила, что бывший вице-спикер заксобрания Челябинской области, экс-владелец ПАО «Южуралзолото» Константин Струков спрятал полученные коррупционным путем миллиарды, купив дорогостоящую недвижимость. Ее он оформил преимущественно на родственников и близких, сообщает «Коммерсант» .

Так, например, известно, что одна из дочерей фигуранта живет в Швейцарии, где занимает пост вице-президента в управляющей компании с окладом 13,7 млн руб. Еще у Струкова есть сожительница, которая не появляется на работе, но ежемесячно получает 7,5 млн руб. как заместитель президента компании.

По новому, уже третьему по счету, иску у Струкова и еще восьми человек, на которых он записал недвижимость, хотят изъять имущество общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства в размере 3,5 млрд руб. В число ответчиков вошли его бывшая жена, две дочери, внучка, сожительница, два водителя и доверенное лицо.

11 июля суд обратил в доход государства активы Струкова — его акции и доли в уставных капиталах 32 компаний, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания ЮГК» (ООО УК ЮГК).

14 октября суд взыскал со Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба, который был нанесен в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК.

По данным следствия, Струков обвиняется в нарушении антикоррупционных запретов и ограничений. Он использовал должностные полномочия для обогащения.