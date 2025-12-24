Стало известно, кто чаще пользуется сервисами «второй руки» в банках и самозапретами

ВТБ: 70% клиентов банка, подключивших сервис «вторая рука», старше 60 лет
Экономика

По информации от ВТБ, среди пользователей, подключивших сервис «вторая рука», дающей возможность привлекать доверенных лиц для подтверждения крупных банковских транзакций, преобладают клиенты старше 60 лет — на них приходится 70% от общего числа, сообщает mkset.ru.

Преимущественно сервис «второй руки» популярен у представительниц женского пола — их доля среди тех, чьи счета находятся под защитой, достигает 65%. У 69% таких клиентов на счетах находится до 2 млн рублей, у 26% — от 2,5 млн рублей, и у 2% — от 15 млн рублей. В роли доверенных лиц также чаще выступают женщины (55%), причем 28% из них находятся в возрастной категории 40–50 лет. Молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет проявляют наименьший интерес к установке контроля над финансовыми операциями со стороны родственников — их доля составляет всего 3%.

Госсервис самозапретов на кредиты чаще всего активируют граждане в возрасте от 41 года до 55 лет, составляющие ровно половину всех пользователей сервиса. Около трети пользователей — клиенты от 25 до 40 лет. Лица моложе 25 и старше 65 лет составляют менее 5%. При этом половой признак не влияет на популярность сервиса: им пользуются как мужчины, так и женщины в равной степени.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, услуга востребована в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане, Нижегородской области, Краснодарском и Красноярском краях. Каждый месяц благодаря сервису клиенты сохраняют около 300 млн рублей, предотвращая оформление нежелательных кредитов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.