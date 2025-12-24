Стало известно, кто чаще пользуется сервисами «второй руки» в банках и самозапретами

По информации от ВТБ, среди пользователей, подключивших сервис «вторая рука», дающей возможность привлекать доверенных лиц для подтверждения крупных банковских транзакций, преобладают клиенты старше 60 лет — на них приходится 70% от общего числа, сообщает mkset.ru .

Преимущественно сервис «второй руки» популярен у представительниц женского пола — их доля среди тех, чьи счета находятся под защитой, достигает 65%. У 69% таких клиентов на счетах находится до 2 млн рублей, у 26% — от 2,5 млн рублей, и у 2% — от 15 млн рублей. В роли доверенных лиц также чаще выступают женщины (55%), причем 28% из них находятся в возрастной категории 40–50 лет. Молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет проявляют наименьший интерес к установке контроля над финансовыми операциями со стороны родственников — их доля составляет всего 3%.

Госсервис самозапретов на кредиты чаще всего активируют граждане в возрасте от 41 года до 55 лет, составляющие ровно половину всех пользователей сервиса. Около трети пользователей — клиенты от 25 до 40 лет. Лица моложе 25 и старше 65 лет составляют менее 5%. При этом половой признак не влияет на популярность сервиса: им пользуются как мужчины, так и женщины в равной степени.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, услуга востребована в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане, Нижегородской области, Краснодарском и Красноярском краях. Каждый месяц благодаря сервису клиенты сохраняют около 300 млн рублей, предотвращая оформление нежелательных кредитов.

