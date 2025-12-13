Стало известно, кто больше всего поставляет косметики в Россию

Китай стал одним из главных поставщиков косметики в Россию

За первые три квартала 2025 года Китай укрепил свои позиции в качестве одного из трех ключевых поставщиков декоративной и уходовой косметики в Россию, наряду с Южной Кореей и Францией. Объем ввозимой из Китая косметики увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости .

В целом, импорт косметических товаров в Россию вырос. Согласно последним доступным сведениям, за девять месяцев закупки увеличились на 11% относительно прошлогодних показателей за тот же период, достигнув 863,7 миллиона долларов.

Наибольший объем косметики был импортирован из Южной Кореи — на сумму 273,9 миллиона долларов. Франция заняла второе место — 118,9 миллиона долларов, а Китай — третье с 115,4 миллионами долларов. При этом КНР поднялась на одну позицию, вытеснив Польшу из тройки лидеров.

Польша опустилась на пятое место с объемом поставок в 64,4 миллиона долларов, уступив Германии (66,4 миллиона). Далее в списке расположились Италия (48,6 миллиона долларов), Казахстан (42,7 миллиона), Израиль (24,4 миллиона) и Испания (17,6 миллиона). Замыкает десятку Бельгия с показателем в 12,9 миллиона долларов.

Наиболее значительный рост поставок в РФ продемонстрировали Хорватия (увеличение в 72,2 раза, до 8 миллионов долларов), Бельгия (в 13,6 раза), Китай (в 1,6 раза), Казахстан (на 38%), Южная Корея (на 19%) и Франция (на 14,3%).

В сегменте косметики для губ лидирующие позиции сохранили Китай, увеличивший экспорт в Россию в 1,7 раза (до 20,3 миллиона долларов), и Франция, нарастившая поставки в 1,4 раза (до 12,5 миллиона долларов). В тройку лидеров также вошла Южная Корея, откуда поставки помад и других средств для губ увеличились вдвое, достигнув 10,1 миллиона долларов. Италия (6,22 миллиона долларов, +10%) и Германия (6,21 миллиона, +17%) замыкают пятерку лидеров.

