Стало известно, кому станет сложнее взять кредит или заем с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года банки и микрофинансовые организации будут учитывать только официально подтвержденные доходы заемщиков. Новые правила усложнят получение кредитов для клиентов с неофициальным заработком, сообщает RT .

Банки и МФО смогут принимать во внимание лишь данные из налоговой отчетности и подтвержденные выписки по счетам. В пресс-службе маркетплейса «Сравни» пояснили, что для россиян с официальной зарплатой условия не изменятся, однако тем, кто получает доход неофициально, оформить кредит станет сложнее.

«Банки будут строже оценивать платежеспособность, что, вероятно, может привести к росту отказов. Новые правила повысят прозрачность рынка, снизив риски для финансовой системы. Возможно, банки предложат альтернативные продукты с залогом или поручительством для более рисковых клиентов», — добавили специалисты.

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев отметил, что банки больше не смогут учитывать переводы от родственников, разовые подработки и другие случайные поступления.

«Дополнительно вводится дисконтирующий коэффициент 10% при упрощенной оценке дохода: если человек зарабатывает 80 тыс. рублей, в расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) пойдут лишь 72 тыс. ИП больше не смогут выдавать справки о доходах самим себе — только налоговая декларация или книга учета. Тех, кто работает официально, это почти не затронет», — сообщил эксперт.

По его словам, риски отказа вырастут у самозанятых с нерегулярным доходом и предпринимателей с заниженной отчетностью: при пересчете ПДН может превысить 50%, после чего банк вправе отказать в кредите.

