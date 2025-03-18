Стало известно, когда стоит ожидать понижения ключевой ставки

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов рассказал, что в начале лета ожидается замедление инфляции. Это приведет к необходимости ЦБ снизить ключевую ставку.

Инструменты денежно-кредитной политики уже начали оказывать влияние на процесс инфляции. Центральный банк в свою очередь может смягчить условия и сделать кредиты снова доступными.

Эксперт вспомнил успешное импортозамещение в 2022–2023 годах и напомнил, что в настоящее время необходимы инвестиции, чтобы что-то заместить.

«При текущих ставках это сделать практически невозможно», — добавил Ордов в эфире радио Sputnik.

Также Центральный банк будет вынужден снижать ставку по 2-3 п. п. после столкновения в 2025 году с нулевым ростом ВВП, что приведет к инвестиционной активности. Более того, если это будет связано с отменой санкций и ростом платежеспособного спроса, вышеперечисленные пункты должны сформировать у предпринимателей уверенность, которая может стать благоприятно повлиять на кредитоспособность и повысить желание воспользоваться услугами кредитования.