Стало известно, когда ожидать самую низкую цену на черешню в России

Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод рассказал, что в конце июня в России ожидается самая приятная цена на черешню.

Эксперт отметил, что при выборе ягоды важно обращать внимание на внешний вид, отсутствие гнили и плесени на поверхности, еще важно, чтобы хвостики выглядели живыми. Также высокая цена на черешню не гарантирует ее качество.

Холод заявил, что узбекская черешня уже начала продаваться. Несколько дней назад она стоила около 2 тыс. рублей за кг, но цена уже начала падать, так как объемы увеличиваются. Однако до какой отметки стоимость может снизиться, пока неизвестно, это будет зависеть от урожая.

Сейчас урожай считается недостаточным для внутренних потребителей, но достаточным для формирования рынка. Согласно южным новостям, косточковые сильно пострадали в результате заморозков.

«Если поражение косточковых, в том числе черешни, масштабное, тогда снижение цен не будет существенным. В позапрошлом году, когда массовый выброс черешни на рынок пошел в июне, она подешевела в 10 раз», — рассказал Холод в эфире радио Sputnik.