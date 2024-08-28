Стало известно, какую зарплату готовы платить автожестянщику в Подмосковье

В Московской области работодатель готов предложить автожестянщику зарплату до 400 тыс. рублей в месяц при гибком рабочем графике, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

«Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более 3 лет, в обязанности которого будет входить работа с легковыми автомобилями», — сказали в пресс-службе.

При этом по России в июле 2024 года средние предлагаемые зарплаты автожестянщиков выросли на 11% год к году и составили 102 704 рубля в месяц.

«В Москве компания готова предложить жестянщику-маляру до 400 тыс. рублей в месяц. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы более года. В обязанности сотрудника будет входить выполнение кузовного ремонта на легковых автомобилях различных марок и моделей», — отметили в сервисе для поиска работа.

В пресс-службе уточнили, что в сравнении с прошлым годом средние зарплатные предложения для маляров увеличились на 31%. В июле 2024 года им предлагали в среднем 87 581 рубль.

Также в столице газоэлектросварщику готовы предложить зарплату до 350 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более 3 лет, в обязанности которого будет входить сварка стояков и наружного газопровода.

В среднем по России в июле 2024 года газоэлектросварщикам предлагали 81 759 рублей в месяц.