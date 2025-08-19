Стало известно, как руководству замотивировать к работе милениала и зумера

Эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер, которая обучает управленцев российских и западных компаний, приглашенный эксперт Сколково, РАНХиГС, агентства стратегических инициатив Антонина Лебединская рассказала, как руководителю замотивировать к работе милениала и зумера, сообщает RuNews24.ru .

«Среднестатистический миллениал больше подходит для управленческой работы, чем среднестатистический зумер. Если вам все же необходимо повысить именно зумера, вы можете мотивировать его принять новый пост и набор обязанностей, аргументируя его ростом зарплаты, возможностью оказывать больше влияния и внести значимый вклад», — отметила эксперт.

Также специалист рекомендовала доверять командную работу миллениалам, так как зумеры лучше справляются с задачами, требующими автономии и минимального взаимодействия. При неизбежности командной работы для зумеры Лебединская рекомендовала использовать цифровые инструменты для общения: чаты и видеоконференции. Для координации проектов и задач отлично подходят миллениалы.

В качестве мотивации миллениалам важны карьера, рост, работа на важным проектами и принадлежность к команде. Тем временем зумеры ценят пользу, профессиональное развитие, свободу в подходах и ощущение быть услышанным. Так бизнес-тренер рекомендовала миллениалам предлагать перспективы и вовлекайте в проекты, которые имеют социальную значимость, подчеркивать их значимость в команде и успехи. Зумерам, напротив, стоит дать свободу выбора в выполнении задач, предложений, показывая как их мысли привносят что-то полезное в общее дело.