Стало известно, как российские мужчины относятся к спонтанному шопингу

Бытует мнение, что к длительному и спонтанному шопингу больше склонны женщины, однако 78% мужчин в России совершают импульсивные покупки, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито».

Аналитики выяснили, что подавляющее большинство мужчин, а именно 78%, признались, что совершают спонтанные покупки. При этом 17% из них делают это регулярно, особенно часто это свойственно респондентам в возрасте от 18 до 24 лет (24%). Еще 18% опрошенных обычно покупают что-то спонтанно во время распродаж, наиболее часто так поступают респонденты в возрасте от 25 до 44 лет — 21%.

В среднем представители сильного пола приобретают товары, не относящиеся к продуктам питания, примерно раз в 3 дня. При этом 24% опрошенных совершают покупки ежедневно. Однако большинство мужчин покупают или заказывают товары не так часто. 31% респондентов делает это раз в неделю, а еще столько же — значительно реже.

Среди повседневных покупок у мужчин преобладают одежда (35%) и товары для животных (26%), что говорит об их заботе о питомцах. Еще 20% мужчин покупают инструменты и товары для ремонта, 18% — товары для здоровья (витамины, БАДы, спортивное питание) и столько же — автомобильные товары.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще других возрастных групп покупают инвентарь для игр (18%), канцелярские товары (18%), гаджеты для личного пользования (16%) и аксессуары (14%).

Согласно опросу, 64% мужчин совершают покупки для себя, а 45% — для семьи. 48% из них предпочитают онлайн-магазины, а в торговые центры и офлайн-магазины ходит менее четверти опрошенных.

Кроме того, мужчины менее склонны к дримскроллингу: 44% просматривают онлайн-площадки менее часа в месяц, а 40% — от 1 до 3 часов.