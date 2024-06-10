Стало известно, как развиваются промышленные масштабные инвестпроекты Москвы

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве появятся свыше 24 тыс. рабочих мест, важная продукция и десятки высокотехнологичных производства, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что московская экономика в течение последних 10 лет сталкивалась с большим количеством вызовов. Уход заграничных поставщиков, нарушение логистических цепочек и санкции внесли коррективы в работу промсектора города.

«Промышленники достойно справились с трудностями и показали высокие результаты — заняли освободившиеся ниши, увеличили объемы производства, открыли новые предприятия. Город оказывает в этом существенное содействие. По поручению мэра Москвы были созданы антикризисные инструменты и активно развиваются системные меры поддержки», — сказал Ликсутов.

Он уточнил, что с марта 2022 года в рамках МаИП инвесторам доступна аренда участка под локализацию производств по ставке 1 рубль в год.

В рамках МаИП столица предоставляет инвесторам участки для строительства нового или расширения существующего предприятия с 2016 года. В Москве возникают производства строительной, легкой, автомобильной, пищевой отраслей, а также 80 промышленных инвестпроектов. Половину из них реализуют по льготной ставке 1 рубль в год. Они приносят Москве более 24 тыс. рабочих мест.

«С начала 2024 года город заключил 14 соответствующих договоров, согласно которым, инвесторы локализуют в восьми округах Москвы производства ортопедических изделий, продуктов питания, внедорожных кемперов, одежды и других направлений легкой промышленности. На этих предприятиях смогут трудоустроиться более 6,8 тыс. москвичей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На юго-западе Москвы возведут комплекс для производства медоборудования— всех типов штативов рентгенодиагностических аппаратов. Ожидаемое ежегодное производство оценивают в 400 единиц изделий.

В Зеленограде локализуют промышленно-производственный комплекс для выпуска хозтоваров, элементов мебели, косметических средств и одежды. Каждый год в комплексе будут производить до 1 млн единиц продукции.

В ТиНАО работу начнет современный хлебозавод. Он войдет в масштабный пищевой кластер, который формируют в Щаповском поселении рядом с деревней Троицкое. В рамках кластера инвесторами будут созданы вертикальные фермы для выращивания овощей и зелени, а также предприятия по выпуску мясных, кондитерских, молочных и других продуктов питания.