Стало известно, как получать пассивный доход от 25 тыс руб в месяц

сегодня в 12:09

Эксперт Балынин: за год с каждых 100 тыс руб можно заработать 20-25 тыс руб

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как выйти на пассивный доход от 25 тысяч рублей в месяц, сообщает aif.ru .

«За год с каждых 100 тысяч рублей можно заработать 20-25 тысяч рублей, что значительно выше уровня инфляции», — отметил эксперт.

Он добавил, что чем выше сумма на вкладе, тем больший пассивный доход можно получать.

Специалист также напомнил, что вклад в банке до 1,4 миллиона рублей представляет собой надежный и прибыльный финансовый инструмент.

В случае утраты лицензии банком, агентство по страхованию вкладов компенсирует вкладчику или владельцу счета сумму до 1,4 миллиона рублей, пояснил Балынин.