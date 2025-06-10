Стало известно, как подорожали молочные продукты в России за год

Сервис «Ценозавр»: молочные продукты подорожали за год на 24,3%

В среднем молочные продукты подорожали в России за год (с июня 2024 по июнь 2025 года) на 24,3%. Наибольший рост показало сливочное масло, наименьший — сыры (+12,7%). При этом темпы подорожания молочных продуктов в 2025 году значительно снизились, сообщил РИАМО сервис мониторинга цен «Ценозавр».

Для анализа изменения цен были отобраны различные виды молочных продуктов разных производителей. Их стоимость была проанализирована при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр» в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

За год, с июня 2024 года, стоимость молочных продуктов изменилась следующим образом:

• молоко (0,9 л) – +23,1% (78,3 – 96,8 рубля);

• сметана (200 гр) – +32,8% (61,6 – 81,1 рубля);

• сливки (200 мл) – +20% (60,1 – 72,4 рубля);

• творог (200 гр) – +18,6% (97,9 – 115,6 рубля);

• сыр (полутвердый и твердый, 200 гр) – +12,7% (236,9 – 266,6 рубля);

• сливочное масло (200 гр) – +38,5% (195,5 – 270,1 рубля).

С начала года молочные продукты показали следующий рост цен:

• молоко (0,9 л) – +7,9% (89,7 - 96,8 рубля);

• сметана (200 гр) – +9,5% (74,3 - 81,1 рубля);

• сливки (200 мл) – +5,9% (68,9 - 72,4 рубля);

• творог (200 гр) – +6,5% (108,8 - 115,6 рубля);

• сыр (полутвердый и твердый, 200 гр) – +4,7% (254,9 - 266,6 рубля);

• сливочное масло (200 гр) – +3,4% (261,8 – 270,1 рубля).

«В среднем молочные продукты подорожали за год на 24,3%. Наибольший рост показало сливочное масло (+38,5%), наименьший — сыры (+12,7%). Стоит отметить, что темпы подорожания молочных продуктов в 2025 году значительно снизились, по сравнению со второй половиной 2024 года, цены на товары растут, но в меньшей степени», — сообщает «Ценозавр».

Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на молочные продукты в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, добавляют эксперты сервиса.