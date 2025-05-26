Стало известно, как крымчане относятся к отказу брендов заходить на полуостров

Российский шахматист, гроссмейстер, сенатор РФ от Крыма Сергей Карякин рассказал, что жители республики спокойно относятся к новостям о том, что многие крупные российские сети и бренды не хотят открывать свои точки на территории полуострова, сообщает Инфо24 .

«Внутри Крыма все абсолютно нормально. Главное, что мы уже неотъемлемая часть России, это слова президента. И поэтому мы спокойно к этому относимся. Если какая-то известная сеть или бренд хочет зайти в Крым, ради Бога», — заявил Карякин.

По его мнению, если на территорию полуострова не попадут одни крупные сети, то обязательно найдутся другие, кто это сделает. А для местных жителей главным остается факт того, что теперь они «одна семья» с Россией.

Также Корякин отметил, что при отказе крупных брендов столицы или других регионов заходить в Крым регион получит отличную возможность развивать местный бизнес.