Стало известно, как изменятся цены на мясо в ближайшее время

Эксперт Юшин: Россия останется второй в мире по объему производства мяса

В среднем все виды мяса в России подорожали на 15%. Виной тому стало увеличение цен на корма для скота птиц, а также рост расходов на логистику, сообщает «Вечерняя Москва».

«Россия однозначно останется второй в мире по объему производства мяса. Ожидаем, что в этом году Россия установит очередной рекорд в мясном животноводстве», — заявил Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Он подчеркнул, что в стране зафиксирован устойчивый тренд на увеличение объемов производства всех видов мяса. По итогам текущего года птица прибавит около 2%.

На сегодняшний день 1 кг баранины в магазинах в среднем стоит 799 рублей, говядины — 400 рублей, индейки — 600 рублей, свинины — 499 рублей, а курицы — 400 рублей.

Специалисты полагают, что стоимость мясной продукции останется на прежнем уровне до конца 2024 года, но вероятность снижения цен есть уже в январе.