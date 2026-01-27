Стало известно, как изменения в работе онлайн-касс повлияют на бизнес на Кубани

Изменения в работе онлайн-касс помогут вывести из «тени» бизнес на Кубани

С 1 января 2026 года для предпринимателей в РФ заработали новые правила использования онлайн-касс. Как это повлияет на бизнес в Краснодарском крае, сообщает kubanpress.ru .

Обновленные правила затрагивают не только формат чека. При этом он окажется главным инструментом прозрачности и отслеживания разных операций, среди которых услуги и продажи в Сети.

Ключевые изменения — увеличение ставки НДС до 22%, требования делать подробную расшифровку в чеке. Еще добавили новые форматы чеков.

Для продавцов изделий с обязательной маркировкой появилось требование к кассе по поддержке особого модуля проверки кодов маркировки. Эту информацию должны передавать в государственную систему контроля.

В первом квартале 2026 года сотрудники ФНС будут разъяснять новый порядок бизнесу. Охотиться за ошибками налоговики не планируют.

Новые правила могут повлиять на тех предпринимателей в Краснодарском крае, которые работали «в тени». Так, оплату наличными или переводом принимали в салонах красоты, стоматологиях, парикмахерских и т. д. Теперь такие действия могут обернуться большим штрафом.

К тому же, если касса показывает неправильные данные, у ФНС есть основания для проверок и штрафов. Однако из-за необходимости перейти на новые правила и модернизировать технику бизнес может понести большие затраты. Также предпринимателям необходимо будет поменять подход к налогам, учету и клиентскому сервису.

