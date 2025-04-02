Стало известно, как эффективно находить общий язык на работе с зумерами

Основатель клуба предпринимателей и руководителей «Пятый Элемент» Игорь Рыжков рассказал, как правильно работать и находить общий язык с зумерами, сообщает «Секрет Фирмы» .

Эксперт отметил, что представители поколения Z плохо подготовлены к собеседованиям, поэтому HR-специалисты легко замечают их слабые стороны. Однако в таких случаях стоит попытаться раскрыть потенциал работника, ведя переговоры, где соискатель и работодатель выступают равноправными сторонами.

«Важно не просто слушать, а помогать кандидату раскрыться: задавать открытые вопросы, просить привести примеры, уточнять детали. Вести диалог, как с равным партнером, а не экзаменуемым студентом», — добавил Рыжков.

Эксперт посоветовал обратить внимание на систему адаптации и мониторинга новых сотрудников. Большая часть зумеров готова сменить место работы после выпуска, а система самостоятельного вступления в коллектив уже стара, поэтому важно помогать новым сотрудникам быстро адаптироваться на рабочем месте.

Также для зумеров важен прозрачный карьерный трек. Они ищут смысл в работе и хотят видеть возможности для роста. Сейчас слов «у вас есть возможности для карьерного роста» недостаточно, необходима понятная система шагов, компетенций, результатов и сроков для из достижения.

Рыжков подчеркнул, что молодые люди выросли в условиях, когда к их мнению всегда прислушивались. На рабочем месте они будут ожидать того же, поэтому стоит слышать и интегрировать в бизнес их идеи и предложения.